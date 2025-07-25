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4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...

4 kadın öyle bir kavga etti ki! Saç başa kavgayı erkekler bile ayıramadı...

Batman'ın Çarşı Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın sokak ortasında kavga etti.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek saç başa kavgaya dönüşürken 3 kadının 1 kadına acımasızca vurduğu anlar kameraya yansıdı. Kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırdı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve 3 kadın, 1 kadını dakikalarca darp etti.

ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı ayırmakta zorlanan çevredeki erkekler, büyük uğraşlar sonucu kadınları birbirinden uzaklaştırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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