10 şehit vermişken denecek laf mı bu başkan! 'Orman iççileri korkup ağlayarak kaçtı'

TÜRKİYE'nin dört bir yanında devam eden orman yangınları ile mücadelede 10 şehit verdiğimiz gün gelen bir video tepkilerin merkezine yerleşti. Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, orman işçilerini hedef aldı ve 'Yangından korkup kaçtıklarını' iddia etti. Canlı yayın açan İYİ Parti Belediye Başkanı henüz bu sözleri için bir özür de dilemedi.

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BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yerleşim yerine ulaşan yangın sebebiyle canlı yayın açtı. Orman ekiplerinin rüzgarın yönünün değişmesi sebebiyle bölgeden ayrıldıklarını belirten Bekir Torun, işçiler için şaşkına çeviren sözler sarfetti.

Orman işçilerinin yangından korktukları için kaçtıklarını iddia eden Bekir Torun, canlı yayınında şunları söyledi:

-"Arkadaşlar, İçmeler yanıyor. Burda yaklaşık 12 arazös vardı. Orman bölge müdürlerinin burayı terketmeyin demesine rağmen burdan kaçtılar. Resmen kaçtılar. Bir tane araçla söndürüyoruz burayı.

-Orman yangınıyla mücadele için işe giren adamlar şu yangından korkup ağlayarak burdan kaçtılar."

10 şehit vermişken denecek laf mı bu!

5'i AKUT gönüllüsü 5'i orman işçisi 10 kişinin yangınları söndürmek için canını verdiği bir dönemde gelen bu sözler büyük tepki çekti.