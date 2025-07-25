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Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı açıklandı

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı açıklandı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 117 artarak 265 bin 847'ye yükseldi.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 739 bin 977 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçlar, şarj istasyonlarının sayısının artmasının da katkısıyla son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı ilk kez 250 bin barajını aştı

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen ay 250 bin barajını aştı. Haziran 2024'te 122 bin 670 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Haziran 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 117 artarak 265 bin 847'ye ulaştı.

Haziran sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 1,6 olarak hesaplandı. 2024'ün sonunda bu oran yüzde 1,1'di.

Hibrit otomobillere de ilgi yoğun

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, Haziran 2025'te 529 bin 765'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2024'ün sonunda yüzde 2,4 iken, geçen ay yüzde 3,2'ye yükseldi.

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