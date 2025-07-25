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Selçuk Bayraktar Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan'ı öyle bir karşıladı ki...

Selçuk Bayraktar Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan'ı öyle bir karşıladı ki...

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadeleriyle karşıladı.

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, öncüsü olduğu yerli ve milli sosyal medya platformu Next Teknofest Sosyal'in açıldığını duyurdu. Bunun ardından platformda üyelik açan bir diğer isim de Bayraktar'ın eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar oldu.

KARŞILAMA MESAJI İÇİNİZİ ERİTECEK

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ilk olarak "Next Sosyal'e selam" paylaşımında bulundu. Eşinin bu paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, "Sizi burada görmek de, nabız artışına sebep olan türden harika bir duygu... Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Next Teknofest Sosyal'e katılan eşi Sümeyye Erdoğan'ı öyle bir karşıladı ki... - Resim: 0

SÜMEYYE ERDOĞAN VE SELÇUK BAYRAKTAR NE ZAMAN EVLENMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, iş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evlendi. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, "Arena Mega" isminin Türkçe bir isimle değiştirilmesini talep ettiği ve Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı adını alan gösteri merkezinde gerçekleştirilen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Çiftin şahitliklerini ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yaptı.
Kamuoyunun takip ettiği çiftin 2 çocukları bulunuyor.

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