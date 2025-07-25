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Olay Mehmet Şimşek iddiası kulislerden sızdı! Yerine gelecek isim kim?

Olay Mehmet Şimşek iddiası kulislerden sızdı! Yerine gelecek isim kim?

Kabinede beklenen değişim öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında da gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı! ‘AK Parti kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Bakan Şimşek’in sonbaharda görevine veda edeceği öne sürüldü. Kulislerde Şimşek’in yerine getirilecek ismin bile konuşulduğu iddia edildi. İşte detaylar…

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Bakanlar Kurulu’nda bazı isimlerin değişeceği iddiası kulislerde konuşulmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında da çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, AK Parti kulislerinde Bakan Şimşek'in sonbaharda göreve veda edeceğinin konuşulduğunu yazdı. Babacan'ın aktardığı kulis bilgisine göre Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz getirilecek.

"Ekonomi direksiyonu zorda"

Nuray Babcan "Ekonomi direksiyonu zorda" başlıklı yazısında, ekonomi yönetiminini güven ortamı ve istikrar konusunda zorlandığını iddia ederek, "Şimşek'in AK Parti içindeki bazı yorumlardan rahatsız olduğunu" öne sürdü.

Hakkında çıkan haberlerle Şimşek'in hedef alındığını hatırlatan Babacan, Şimşek'in bu durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileterek ve "Muhalefetin eleştirmesini anlıyorum da ama bizim arkadaşlarımızın böylesine zor bir dönemde aldıkları tavır anlaşılmaz…" dediğini yazdı.

Nuray Babacan, köşesinde AK Parti kulislerinde konuşulduğunu iddia ederek şu bilgileri paylaştı:

"İktidar yanlısı şirketlerin ayrıcalıklı kredi talepleri, bakanlıklarda ayrıcalıklı muamele görme isteklerinin asıl neden olduğu iddia ediliyor.

Şimşek’in hem yurtdışı yatırımcılarına hem de yurt içinde sektör temsilcilerine yıl sonunda enflasyonun yüzde 29 seviyesinde olacağını, faizlerinde yüzde 30 civarına ineceğini tekrarladığı biliniyor. Merkez Bankası’nın aşamalı olarak faizleri ikişer puan indireceği, kur korumalı mevduatların ise tamamen gündemden çıktığı anlatılıyor.

Şimşek, moral bozukluğu konusunda zaman zaman yapılan yorumlara rağmen kendisinin seçime kadar görevinin başında olduğunu her fırsatta tekrarlıyor. 

Ancak AKP kulislerinde, sonbaharda görevine veda edeceğine ve yerine Cevdet Yılmaz’ın getirileceğine ilişkin iddialar da dolaşıyor.

AKP’de gelenektir. Gruplar ve klikler kendi tercihlerini ve önceliklerini kulis olarak servis ederler. Her bilginin altındaki amacı iyi analiz etmek gerekir!"

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