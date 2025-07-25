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Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de bu sabah 06:31'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 31.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinde Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, deprem saat 06:31'de gerçekleşti. Yerin 31.3 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölgede kısa süreli endişe yarattı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi henüz ulaşmadı.

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