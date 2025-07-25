Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.Abone ol
Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.