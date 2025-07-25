BIST 10.689
DOLAR 40,55
EURO 47,69
ALTIN 4.379,55
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Abone ol

Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı: