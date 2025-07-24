Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:

PKK tarafından kaçırılan oğlunu geri alan ve Diyarbakır Anneleri’nin sembol isimlerinden olan Ayşegül Biçer, Meclis’te kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”na ilişkin yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri ve babalarından ikişer temsilcinin komisyonda yer almasını talep etti.

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PKK tarafından kaçırılan oğlunu yıllar süren mücadelenin ardından geri alan ve Diyarbakır Anneleri’nin sembol isimlerinden biri olan Ayşegül Biçer, Meclis’te kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu’na ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komisyonda Diyarbakır Anneleri ve babalarını temsilen iki anne ve iki babanın yer almasını istedi. “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz” ifadelerini kullanan Biçer, teröre karşı verilen sivil mücadelenin Meclis düzeyinde de temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.