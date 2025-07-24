BIST 10.689
DOLAR 40,48
EURO 47,75
ALTIN 4.384,61
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:

Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:

PKK tarafından kaçırılan oğlunu geri alan ve Diyarbakır Anneleri’nin sembol isimlerinden olan Ayşegül Biçer, Meclis’te kurulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu”na ilişkin yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Anneleri ve babalarından ikişer temsilcinin komisyonda yer almasını talep etti.

Abone ol

PKK tarafından kaçırılan oğlunu yıllar süren mücadelenin ardından geri alan ve Diyarbakır Anneleri’nin sembol isimlerinden biri olan Ayşegül Biçer, Meclis’te kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu’na ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, komisyonda Diyarbakır Anneleri ve babalarını temsilen iki anne ve iki babanın yer almasını istedi. “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz” ifadelerini kullanan Biçer, teröre karşı verilen sivil mücadelenin Meclis düzeyinde de temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İzmir'de bir orman yangını daha
İzmir'de bir orman yangını daha
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt
TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı
TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı
Yumurta ihracatında yeni dönem! Kesinti kaldırıldı
Yumurta ihracatında yeni dönem! Kesinti kaldırıldı
İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu
İsrail ordusu yardım bekleyenleri topçu ateşiyle vurdu