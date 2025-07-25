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Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı

Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ana dava dosyasıyla, olay günü sanıklarla birlikte hareket ettikleri belirlenen iki çocuk sanık hakkındaki dosya birleştirildi. Böylece yargılanan sanık sayısı 4'e yükselirken, tüm sanıklar 2 Ekim’de “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıkacak.

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Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin görülen 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 çocuk sanığın dosyası birleştirildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin yargılandığı ana dava dosyasıyla, olay günü bu kişilerin yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

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