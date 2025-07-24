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İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Son dönemlerdeki sıcakların etkisiyle yurdun dört bir yanındaki orman yangınları devam ediyor. Son olarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.

Hava araçları mahalledeki Sarnıç Göleti ve körfezden aldıkları suları alevlere döktü.

Kara ekipleri ise yangına yakın noktalarda çalışmalarını sürdürdü.

Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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