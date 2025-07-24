Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e terörsüz Türkiye süreci ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

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PKK'nın silah bırakma ve fesih kongresinin ardından sürecin yasal altyapısını hazırlamak üzere Meclis'te kurulması planlanan "Terörsüz Türkiye" Komisyonu için adımlar atılıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti.

Özel'in Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmenin gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulması planlanan komisyon yer aldı.

Komisyonun kuruluşu öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek çalışma usul ve yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu. Yine bu görüşmede de komisyonun çalışma esasları ve yasal düzenlemeler ele alındı.