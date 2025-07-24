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Orman şehitlerinin naaşları ailelerine teslim edildi

Orman şehitlerinin naaşları ailelerine teslim edildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünden kimlik tespiti ve DNA incelemesi tamamlananların cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığından ailelerine teslim edildi.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit olmuştu.

Kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına getirilen orman şehitlerinin naaşları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Orman şehitlerinin naaşları ailelerine teslim edildi - Resim: 0

Orman şehitlerinin naaşları, kılınacak cenaze namazlarının ardından memleketlerinde toprağa verilecek.

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