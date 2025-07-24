Kimi mühendisti kimi yeni evli! İşte şehitlerimizin memleketleri ve hikayeleri

EYÜP DERELİ - ORMAN SEVGİSİNDEN...

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi. Şehit Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi. 2 çocuk babası olan Eyüp Dereli en son babasıyla konuştu. Acılı baba Salih Dereli şunları anlattı:

-Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."