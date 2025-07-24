Kimi mühendisti kimi yeni evli! İşte şehitlerimizin memleketleri ve hikayeleri
TÜRKİYE orman yangınında kaybettiği kahramanlarının yasını tutuyor. Hepsi doğaya sevdalıydı, hepsi bunun için canlarını ortaya koydu. 5'i AKUT görevlisiydi, 5'İ orman işçisi. Ters rüzgarın yarattığı yangında mahsur kaldılar ve yaşama veda ettiler. Şehitlerin DNA tespitleri sürerken, hikayeleri ortaya çıktı. İşte kaybettiğimiz 10 kahraman...
TÜRKİYE Eskişehir orman yangınındaki şehitlerine ağlıyor. Şehitlerin yarım kalan hikayeleri ortaya çıkarken, aileleri perişan oldu. İçlerinde yeni evleliler, çocukları olanlar ve ülkesine gönül vermiş gönüller vardı. Birinin babası gazeteciydi biri TUSAŞ'da baş mühendisti. İşte orman yangınında şehit düşenler ve yarım kalan hikayeleri:
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
Orman yangınında şehit olan 10 kişiden 5'i AKUT gönüllüsüydü. Yangın haberini alır almaz işlerini bırakıp söndürme çalışmalarına koşmuşlardı. AKUT şehitlerinin isimleri şöyle: Alperen Özcan, Bayram Esen Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız... Şehit olan 5 orman işçisinin ismi de şöyle: Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel
BAYRAM EREN ARSLAN - 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BÖLGEDEYMİŞ
Gazeteci Gürsel Arslan'ın oğlu Bayram Eren Arslan da vefat edenlerin arasında.Gürsel Arslan, oğlunun birçok olayda olay yerine giden ilk isim olduğunu söyledi. Oğlunun AKUT görevlisi olduğunu ve Adıyaman'daki deprem bölgesinde bir ay kaldığını söyleyen baba Arslan, "Adıyaman depreminden geldikten sonra elleri mosmordu." dedi. Oğlunun bir ay önce yeni iş açtığını söyleyen baba Arslan, "Yangını duyunca kendisini tutamayıp koşarak gitti. Onunla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
EYÜP DERELİ - ORMAN SEVGİSİNDEN...
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi. Şehit Eyüp Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi. 2 çocuk babası olan Eyüp Dereli en son babasıyla konuştu. Acılı baba Salih Dereli şunları anlattı:
-Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."