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Ağrısı geçsin diye bacağına sardı sonra olanlar çok feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ağrısı geçsin diye bacağına sardı sonra olanlar çok feci

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ot sardığı bacağında 2. derece yanık oluşan Hatice Demir hastanelik oldu. Uzman isim "Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler." diyerek uyardı.

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 6 çocuk annesi 73 yaşındaki Demir, bir hafta önce ağrıyan sağ bacağını doktora muayene ettirmek yerine "su nanesi otu" ile sardı. Kaynattığı otu bacağına bağlayıp bir süre bekleten Demir'in ağrıları daha da arttı.

Demir, bunun üzerine sargıyı açınca bacağında şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.

Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Demir, AA muhabirine, ot bağladığı için yanan bacağını doktora muayene ettirmediği için pişman olduğunu söyledi.

"Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler"

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de bacak ağrısına tedavi amaçlı ot bağlayan Demir'in, bacağında 2. derece derin yanık oluştuğunu ifade etti.

Hastanın doktora gitmek yerine böyle bir işe kalkışması sonucunda bacaklarının yandığını aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"Bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip aylarca takip ettiğimiz ağır hastalar da oldu. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler. Doktorların tavsiyelerine uyup bu tarz durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını öneriyoruz."

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