Bakan Kurum: Proje, vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut edinmeyi kolaylaştıran TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla İstanbul’da hayata geçirilecek Gayrimenkul Sertifikası’nın tanıtım toplantısında konuştu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut edinmeyi kolaylaştıran TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla İstanbul’da hayata geçirilecek Gayrimenkul Sertifikası’nın tanıtım toplantısında konuştu:

“Damlaya damlaya ev olur” diyor, milletimizin en büyük hayallerinden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyoruz. Gayrimenkul Sertifikası vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent Evleri ile hayata geçiriyoruz.

Toplantıda Gayrimenkul Sertifikası ile hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklayan Bakan Kurum, “’Damlaya damlaya ev olur’ diyor. Milletimizin en büyük hayallerinden biri olan ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyoruz” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN SESİNE KULAK VERİYORUZ”

Artan konut ve kira artışlarına karşı vatandaşların güvenli konutlara ulaşmasını kolaylaştıracak adımları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, “Elbette ki biz, tüm bu zorlukları görüyor, vatandaşlarımızın sesine kulak veriyor, onların dertlerini kendi derdimiz biliyoruz. Daha iyisini nasıl yapabilirizin cevabını arıyoruz. Vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için de her enstrümanı kullanıyoruz. İşte bu önemli arayışın somut bir yansıması olarak, bugün sizlere Gayrimenkul Sertifikası’nı gururla tanıtıyoruz. Gerek Gayrimenkul Sertifikası ile gerek yeni konut arzlarıyla birlikte konut sorununu kökten çözeceğiz. Her türlü iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterecek ve 81 ilimizi hem afetlere hazırlayacağız hem de bu kapsamda yapılması gereken tüm işleri bir koordinasyon içerisinde yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR’DEKİ DAMLA KENT EVLERİ İLE HAYATA GEÇİYOR

Bakan Kurum, Gayrimenkul Sertifikası modelinin ilk etapta İstanbul Başakşehir’de inşa edilecek Damla Kent Evleri’nde uygulanacağını açıklayarak şu bilgileri verdi:

Gayrimenkul Sertifikası vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta şehrin en kıymetli diyeceğimiz alanında Başakşehir’deki Damla Kent Evleri ile hayata geçiriyoruz. Havalimanına yakınlığı, her türlü ulaşıma erişim kolaylığı olan bu projemizi sertifika yöntemiyle halka arz edeceğiz. Bu sistemin en güzel yanı nedir biliyor musunuz? Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakde çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise Bakanlığımız çatısı altında güvenle inşa ettiğimiz bu projeden tapunuzu alıyorsunuz.

“TOKİ’MİZİN VE EMLAK KONUT’UMUZUN GÜVENCESİ ALTINDA”

Damla Kent Evleri Projesi’nin sertifika bedelinin halka arz değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Kurum,

“İlk etapta 5 bin konutla bu halka arzı başlatacağız. Daha sonra İstanbul'un farklı alanlarında, Türkiye'nin farklı alanlarında bu projeyi hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, ‘Küçük birikimlerle büyük hayaller’ sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak”

ifadelerini kullandı.

ORTAK SATIN ALMA İMKANI

Sertifika modelinin ortak konut alımına da imkan sunduğunu belirten Bakan Kurum “Bu sistemde paylı mülkiyet imkanı da var. Yani, iki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor” dedi.

GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞINDAN FAYDALANMA AVANTAJI

Sertifika ile yatırım modelinin konut sahibi olmanın yanı sıra konut satın almadan gayrimenkul değer artışından yararlanma avantajı sunduğuna da dikkat çeken Bakan Kurum “Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor” açıklamasını yaptı.

“BU PROJE, KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRME AZMİMİZİN BİR KANITIDIR”

Bakan Kurum, Gayrimenkul Sertifikası’nın vatandaşın uygun maliyetlerle güvenilir konuta ulaşması için atılan güçlü adımlardan biri olduğuna vurgu yaptı: Şunun altını önemle çizmek isterim. Bu proje sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün de bir ispatıdır. Onun için damlaya damlaya yuva olur diyoruz ve biz bu damlaları birleştirerek vatandaşımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Bu yüzden biz her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için hep birlikte durmadan duraksamadan çalışacağız. Bu yolda TOKİ’mizle Emlak Konutumuzla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza vererek milletimizin yanında zor gününde de, iyi gününde de olmaya devam edeceğiz.

“YIL SONUNDA YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİMİZİ BAŞLATIYORUZ”

Yıl sonunda başlatılacak sosyal konut projelerinin hazırlıklarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz. Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkul kira artışlarını aşağı çekmek için yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızla detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ev sahibi olmayan, ilk evini alacak gençlerimizin, emeklilerimizin, dar gelirli ailelerimizin ve memur kardeşlerimizin ev sahibi olmasına destek olacak Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimize müjdeleyecek” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNŞA SEFERBERLİĞİ: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOKTUR

Türkiye’nin, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı inşa edebilme tecrübesini ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Kurum şöyle devam etti: Bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçimizle; depremzede kardeşlerimiz evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm yaşam alanları alt yapısıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi sıcak, huzurlu ve güvenli yuvasına kavuşturacağız. Onlara sözümüz var. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da zaten başka bir örneği yoktur. Bu; sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade, güçlü bir lider ve siyasi kararlılık gerektirir.

“BUGÜNE KADAR 1 MİLYON 673 BİN SOSYAL KONUT İNŞA ETTİK”

Bakan Kurum konuşmasında 23 yılda vatandaşların güvenli barınma imkanına kavuşması için pek çok projenin başarıyla hayata geçirildiğine dikkat çekti: 2002’den bu yana, ‘Herkes için yuva, herkes için umut’ dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına dair fırsatlar sağladık, en zor günlerde bile kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. ‘Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak’ dedik, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim Projesi ile, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli alanlarında yaşamasını temin ettik. Kentsel dönüşüm projelerimiz; 81 ilimizde devam ediyor. Özellikle İstanbul’umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında da 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, milyonlarca İstanbulluyu güvenli evlerine kavuşturduk. Halen İstanbul’umuzun 39 ilçesinin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz.

TOKİ BAŞKANI SUNGUR: HER SERTİFİKA ZAMANLA BİR DAİREYE DÖNÜŞECEK

Toplantıda konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur, sürdürülebilir yeni bir modeli TOKİ ve Emlak Konut tecrübesiyle hayata geçireceklerine vurgu yaptı: Vatandaşlarımız bu model ile konut piyasasının sağladığı avantajlardan faydalanarak hem konut alabilecek hem de birikimlerini piyasa şartlarında faizsiz olarak değerlendirebilecektir. Diğer bir ifade ile küçük birikimlerle vatandaşlarımız, büyük bir projenin her metrekaresine ortak olabilecek, her bir sertifika zamanla bir daireye dönüşecektir. Yani damlaya damlaya ev olacaktır. Bu modelin kamu eliyle ve özellikle de TOKİ ve Emlak Konut gibi güçlü iki kurum üzerinden yapılması, yatırımcı açısından güven ortamını pekiştirecek ve daha avantajlı hale getirecektir.

EMLAK KONUT GYO GENEL MÜDÜRÜ YILMAZ HALKA ARZ TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Damla Kent Evleri Projesi’nde 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifika biriktirmek gerekiyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz projeye ilişkin sertifikaların 4-8 Ağustos tarihleri arasındaki halka arz edileceğini açıkladı: Vatandaşlarımız halka arz döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım ve aracı kuruluşlar üzerinden talep ederek satın alabilecekler. Halka arz sonrası gayrimenkul sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Gayrimenkul Sertifikası’nda üç ayrı modelle işlem yapılabilecek. Asli Edim yönteminde yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılarımız projeden doğrudan konut sahibi olabileceği gibi arkadaşlarıyla bir araya gelerek ortak bir alım da gerçekleştirebilecekler. İkinci olarak Tali Edim yönteminde konut sahibi olmayı tercih etmeyen yatırımcılarımız projedeki gayrimenkullerin değer artışından şeffaf bir biçimde faydalanarak bu getiriyi nakde çevirebiliyor olacaklar. Üçüncü yöntemde ise Borsa İstanbul'da işlem gören sertifikaların değer artışından faydalanmak isteyenler sertifikalarını yatırım hesabı üzerinden kolaylıkla alıp satabilecekler.