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Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...

Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor...

Ticaret Bakanlığı, piyasadaki ürünlerin tüketici sağlığına uygunluğunu denetlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son denetimler kapsamında, ünlü mobilya markası Yataş'a ait bir oda kokusunun insan sağlığı açısından risk barındırdığı tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı, Yataş marka çubuklu oda kokusunun satışını yasakladı, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

PAKETLEMESİNDE USULSÜZLÜK

Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık açısından riskli olan ürünler listesine yeni bir ürün daha ekledi. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Yataş markasına ait bir oda kokusunun paketlemesinde bazı usulsüzlükler tespit etti. Ürünle ilgili yapılan açıklamada, "Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor... - Resim: 0

Ünlü markanın bir ürünü sağlığı tehdit ettiği gerekçesi ile toplatılıyor... - Resim: 1

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