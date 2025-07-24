Aşırı sıcak engel tanımadı! Market poşetinden mayo yapan çocuk serinledi...

Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, mayosu olmadığı için çareyi market poşetinde buldu. Poşetten mayo yapan küçük çocuk suyun keyfini çıkardı.

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Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi.

POŞETTEN MAYO YAPTI

Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Palu'nun Güllüce köyünde aşırı sıcak etkisiyle vatandaşlar serinlemeye çalıştı. Mayosu olmayan küçük çocuk ise çareyi poşette buldu. Poşeti kendine göre ayarlayan çocuk günün en çok konuşulanı oldu.