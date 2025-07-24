Gazze’de can kaybı 59 bin 587’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 59 bin 587 kişinin yaşamını yitirdiğini, 143 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te başlayan ve halen süren İsrail saldırılarına ilişkin son bilanço verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 89 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı. Ayrıca 453 yaralının daha tedavi altına alındığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 10’unun daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan siviller olduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze’deki askeri operasyonlarını sürdürdüğü, bölgedeki işgalini kalıcı hale getirme yönünde adımlar attığı değerlendirmeleri yapılırken, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında 7 Ekim’den bu yana yaşanan can kaybının 59 bin 587 kişiye ulaştığı, yaralananların sayısının ise 143 bin 498 olduğu belirtildi.

İsrail’in 18 Mart 2024 tarihinde Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak sona erdirmesinin ardından bölgede yeniden tırmanan şiddet olaylarında 8 bin 447 Filistinli hayatını kaybederken, 31 bin 457 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bu süreçte yoğun bombardıman ve kara operasyonlarının sürdüğü ifade ediliyor.

Gazze’de sivillerin insani yardım malzemelerine ulaşmak için toplandığı yardım dağıtım noktaları da hedef alınmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, bu sabah itibarıyla hastanelere 23 kişinin cansız bedeninin ulaştığını, 68’den fazla yaralının kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Açıklamada, “Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı bin 83’e, yaralı sayısı ise 7 bin 275’e yükseldi” denildi.

Uluslararası kamuoyunda insani durumun giderek kötüleştiğine yönelik endişeler artarken, Gazze’deki sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip olduğu ve hastanelerin ağır yük altında hizmet vermeye çalıştığı vurgulanıyor.