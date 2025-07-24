Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, katıldığı televizyon programında son dönemde belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına dikkat çekerek, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat gibi birçok suçun işlendiğine dair güçlü delillerin ve itirafların bulunduğunu söyledi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Ekol TV'de yayınlanan Ajans programına konuk oldu. Belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına dikkat çeken Kılıç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Suat Kılıç'ın açıklamaları şu şekilde:

Hukukçu olarak bende oluşan kanaat evet rüşvet de var, zimmet de var, ihaleye fesat karıştırma da var. Yani yolsuzluğun her türlüsü var.

Bazı görüntüleri izledik mesela. Hukukçular kanunla konuşur, ceza kanunu ortada. Gizli tanık var mı? Var. Delil toplama var mı? Var. Etkin pişmanlıktan yararlanma var mı? Var. İtirafçılık müessesesi var mı? Var. Bunların hepsi kanunda düzenlenmiş müesseseler. İş adamı geliyor diyor ki ben rüşvet verdim. Şimdi rüşvet vermek de suç. Sadece rüşvet almak suç değil. Suç işlediğini itiraf ederek geliyor ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyor. Ben verdim diyor. Öte yandan bir bürokrat çıkıyor ya da bir belediye meclis üyesi çıkıyor. Ben de yararlanmak istiyorum, ben de aldım diyor. Biri verdiğini itiraf ediyor, diğeri aldığını itiraf ediyor. Bizim kalkıp da burada bu suçlar işlenmedi dememiz hukuku yok saymamız olur. İtirafçılar aynı zamanda iftiracı mıdır? Düne kadar beraber yol yürüdüğünüz, 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır bürokratınız olan, belediye meclisi üyesiniz olan, partiliniz olan, yol arkadaşınız olan insanlar itirafçı haline geldilerse o zaman da dönüp kendinize 'biz nerede yanlış yaptık' diye sormanız lazım.