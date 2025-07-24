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İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı

İdlib'de silah deposunda çok sayıda patlama oldu: 5 ölü, 63 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

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