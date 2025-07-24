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Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi

Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi

Fransa’da, asetamiprid adlı pestisitin kısıtlı kullanımını öngören ve kamuoyunda "Duplomb Yasası" olarak bilinen düzenleme, çevreci grupların ve muhalefetin yoğun tepkisine rağmen Ulusal Meclis’te 316 oyla kabul edildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, yasayı sunan senatörün ismiyle anılan "Duplomb" yasasının Ulusal Meclis'te tartışmaya açılması için dilekçe verildi.

Muhalif kesimin ve çevrecilerin destek verdiği dilekçe 2 milyona yakın imza topladı.

Dilekçede, Fransa'da 2015'ten bu yana yasak olan ancak bazı Avrupa ülkelerinde ruhsat verilen asetamipridin isimli pestisitin kısıtlı kullanımını öngören yasa "bilimsel, çevresel ve sağlık açısından bir sapma" olarak nitelendi.

"Duplomb" karşıtları, yasanın tarım sektöründe ihtiyaç duyulan ücret artışı ve haksız rekabetin önlenmesi gibi hususlara çözüm olmadığını belirtirken, hükümet bazı Avrupa ülkelerinde bu maddenin kullanıldığına dikkati çekerek, Fransa'nın "gıda egemenliği" için yasanın gerekli olduğunu savunuyor.

Duplomb Yasası

Fransa'da bazı pestisitlerle ilgili tarımsal kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Kasım 2024'te başta senatör Laurent Duplomb olmak üzere bir grup cumhuriyetçi tarafından Parlamentoya sunulmuştu.

Ulusal basında "Duplomb Yasası" olarak nitelenen yasa, 8 Temmuzda parlamentodaki oylamada 223'e karşı 316 oy ile kabul edilmiş, oylamada 25 milletvekili de çekimser kalmıştı.

Fransa'da geçen yıl geniş çaplı çiftçi eylemleri olmuştu

Fransa’da hükümetin tarım politikalarına ve Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Serbest ticaret anlaşmasına haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkan ve sektördeki kısıtlamalara tepki gösteren çiftçiler traktörleri ile başkent Paris’i kuşatmış ve günlerce eylemlerini sürdürmüştü.

Hükümet çiftçi sendikaları ile eylemlerin sonlandırılması için yaptığı görüşmelerde tarım sektöründe iyileştirme adımları atma taahhüdünde bulunmuştu.

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