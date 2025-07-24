Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Erdoğan ve İbrahim'in telefon görüşmesinde Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, ekim ayında düzenlenecek 47. ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.

İki lider, Gazze'deki insani durumun iyice ağırlaştığını ortaya koyarken, İsrail Hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirdi.