MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, PKK’lı bir grubun silah bırakmasının ardından başlatılan “terörsüz Türkiye” süreci kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.Abone ol
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Meclis’te grubu bulunan partileri “terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili bilgi vermek için ziyaret gerçekleştiriyor.
Kalın, PKK’lı bir grubun silah bırakmasının ardından önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u, dün de DEM Parti ve MHP'yi ziyaret etmişti.
Kalın bugün de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti.