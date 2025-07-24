BIST 10.689
DOLAR 40,47
EURO 47,75
ALTIN 4.388,31
HABER /  GÜNCEL

Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, savunma sanayisindeki atılımları değerlendirerek, merhum Necmettin Erbakan’ın milli tank, yerli uçak ve ağır sanayi hayallerinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıç, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın ağır sanayi ve yerli savunma sanayisi hayalinin, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi.

Kılıç, konuşmasında 1 Nisan tarihli Çarşaf Dergisi’nin kapağında yer alan karikatürü hatırlatarak, Erbakan’ın elinde tuttuğu prospektüsün sayfalarında milli tank, yerli uçak ve büyük baraj projelerinin olduğunu belirtti. "Kendi tankımızı, uçağımızı üreteceğiz, enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz diyen bir liderin hayalleri bugün tek tek gerçekleşiyor" diyen Kılıç, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi kurumların da temellerinin Erbakan döneminde atıldığını vurguladı.

Erbakan’ın attığı temellerin, Erdoğan döneminde güçlü eserlerle tamamlandığını dile getiren Suat Kılıç, “Yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizin savunma sanayisine en çok katkı sunan iki lideri vardır; biri merhum Erbakan, diğeri Sayın Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt