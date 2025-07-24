Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki Deliklitaş Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Efe Ahmet Özey ve 13 yaşındaki arkadaşı Poyraz Çapan boğularak hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı bölgede bir anne ve oğlunun da boğulduğu hatırlatılırken, mahalle sakinleri gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve uyarı levhalarının konulması çağrısında bulundu.

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu.

Kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkisindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.

Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

GEÇEN YIL AYNI TRAJEDİ YAŞANMIŞTI!

Aynı bölgede geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir anne ve oğlunun da boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mahalle halkı, olayların tekrar yaşanmaması için yetkililere uyarı levhaları yerleştirilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması çağrısında bulundu.