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İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışıyla ilgili yaptığı paylaşımda, bu adımın milletin tarihî hafızasını güçlendirdiğini ve medeniyet kimliğini pekiştirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle Ayasofya’nın asli hüviyetine kavuştuğunu vurgulayan Duran, bu gelişmeyi “yeni bir diriliş” olarak niteledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Duran, bu adımın milletin tarihî hafızasıyla bağını güçlendirdiğini ve medeniyet kimliğini tahkim ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve milletin desteği sayesinde Ayasofya’nın “asli hüviyetine” kavuştuğunu belirten Duran, bu gelişmenin tarihimizde yeni bir sayfa açtığını ve bir "diriliş" anlamı taşıdığını ifade etti.

Duran paylaşımında ayrıca, Ayasofya’dan yükselen ezan seslerinin ebediyete kadar Türkiye’nin ve coğrafyanın semalarında yankılanmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

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