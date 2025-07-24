BIST 10.689
DOLAR 40,47
EURO 47,75
ALTIN 4.388,31
HABER /  GÜNCEL

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında terör saldırısında şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Çakıroğlu, yayımladığı mesajda Türkiye'nin artık şehit vermemesi gerektiğini vurguladı. Çakıroğlu, “Artık bu ülke tek yürek olmalı” diyerek ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundu ve terörsüz, huzurlu bir Türkiye özlemini dile getirdi.

Abone ol

Ege Üniversitesi’nde 2015 yılında bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Çakıroğlu, yayımladığı duygusal mesajla Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

“Ben bir şehit annesiyim” sözleriyle başlayan metninde Çakıroğlu, başka Fıratların toprağa düşmemesi için artık bu ülkenin şehit vermemesini istedi. Mesajında, sanatçı Ali Kınık’ın “Kardeşlik Türküsü” şarkısına da atıfta bulunan Çakıroğlu, son dönemde toplumu ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Artık bu ülke tek yürek olmalı” çağrısında bulundu. Türkülerde, acılarda ve sevinçlerde birliğe dikkat çeken şehit annesi, “Terörsüz, huzurlu, barış dolu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Ve biz, bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz” dedi.

İşte Özlem Çakıroğlu'nun o paylaşımı

Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk / Canlı anlatım
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Adem Metan ve Alican Uludağ sosyal medyada tartıştı
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
Suat Kılıç’tan yolsuzluk tepkisi: İtiraflar ortada
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Özgür Özel ile görüştü
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Erzurum’da tır dorsesinde 22 Afgan göçmen yakalandı
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Fransa’da tartışmalı pestisit yasası kabul edildi
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Siz, barıştan yana değil misiniz?' sorusuna yanıt
TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı
TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Fahrettin Altun başkanlığında yapıldı