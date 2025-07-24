Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım

Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında terör saldırısında şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Çakıroğlu, yayımladığı mesajda Türkiye'nin artık şehit vermemesi gerektiğini vurguladı. Çakıroğlu, “Artık bu ülke tek yürek olmalı” diyerek ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundu ve terörsüz, huzurlu bir Türkiye özlemini dile getirdi.

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Ege Üniversitesi’nde 2015 yılında bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından uğradığı saldırı sonucu şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Çakıroğlu, yayımladığı duygusal mesajla Türkiye’nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

“Ben bir şehit annesiyim” sözleriyle başlayan metninde Çakıroğlu, başka Fıratların toprağa düşmemesi için artık bu ülkenin şehit vermemesini istedi. Mesajında, sanatçı Ali Kınık’ın “Kardeşlik Türküsü” şarkısına da atıfta bulunan Çakıroğlu, son dönemde toplumu ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Artık bu ülke tek yürek olmalı” çağrısında bulundu. Türkülerde, acılarda ve sevinçlerde birliğe dikkat çeken şehit annesi, “Terörsüz, huzurlu, barış dolu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Ve biz, bir daha bu acıları yaşamak istemiyoruz” dedi.

İşte Özlem Çakıroğlu'nun o paylaşımı