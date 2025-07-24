Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup oldu.

46. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Rafa Silva'nın yerden şutunda kaleci Riznyk, topu direk dibinden kornere çeldi.

67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Kevin, arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

87. dakikada Beşiktaş farkı yeniden 1'e indirdi. Ceza sahasının ilk metrelerinde topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+5. dakikada Ukrayna ekibi, farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının önemli anları

90'Karşılaşma sona erdi. Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

90'GOL! Kevin topu ağlara gönderdi farkı yeniden 2'ye çıkardı.

87'GOL! Joao Mario, Rfa Silva'nın şutunda dönen topu tamamladı ve farkı 1'e indirdi.

67'GOL! Santana, sağ kanattan topu içeri çevirdi arka direkte Kevin topu ağlara gönderdi farkı 2'ye çıkardı.

60'Sağ kanattan Pedrinho, ceza sahasına girdi, vuruşu yan ağlardan kaldı.

46'Orkun'un köşe vuruşunda Uduokhai kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

46'Beşiktaş, ikinci yarıya çok baskılı başladı. Arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Shakhtar'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

40'GOL! Abraham, penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

38'Sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Shakhtarlı oyuncu topa elle müdahale etti, hakem penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş, penaltı kullanacak.

28'GOL! Sağ kanattan yapılan ortaya Eguinaldo, arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Shakhtar, farkı 2'ye çıkardı.

25'Sağ kanattan Shakhtar ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı Mert Günok, topu köşeden çıkardı.

19'Sol kanattan ceza sahasına giren Kevin'ın vuruşu üstten auta gitti.

15'VAR devreye girmedi ve kale vuruşuyla oyun başladı.

15'Beşiktaş, sol taraftan köşe vuruşu kullandı. Arka direkte Paulista yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekliyor.

7'GOL! Sol kanattan topla hareketlenen Alisson, ceza sahası üzerinden sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve Shakhtar'ı 1-0 öne geçirdi.

4'Karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş topa daha fazla sahip oluyor. Shakhtar Donetsk ise özellikle sol kanattan etkili akınlar geliştirme çabasında.

1'Abraham'ın pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasına girdi, vuruşu kalecide kaldı.

1'Karşılaşma Shakhtar Donetsk'in vuruşuyla başladı.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matvienko, Marlon, Ocheretko, Sudakov, Alisson, Kevin, Eguinaldo