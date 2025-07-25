BIST 10.689
DOLAR 40,55
EURO 47,69
ALTIN 4.379,55
HABER /  SPOR

Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı

Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.

Futbolda Türk takımlarının Avrupa kupalarında son 25 yılda karnesi zayıf
10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.

34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.

52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
Diyarbakır Anneleri’nin sembol ismi Biçer’den Meclis’e 'temsil' çağrısı:
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın açılışı medeniyet kimliğimizi tahkim etti