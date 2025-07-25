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Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför istihdam edecek.

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Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11 şoför alınacak.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak. Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.


Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.

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