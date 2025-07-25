BIST 10.689
DOLAR 40,55
EURO 47,69
ALTIN 4.377,89
HABER /  DÜNYA

Terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde 11 Suriye askerini alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde 11 Suriye askerini alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

Abone ol

Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında yangın
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Başakşehir, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Daha iyi savunma yapmalıydık
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını indirdi
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
n11’de üst düzey atamalar gerçekleşti
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Tunç’tan yargı eleştirilerine tepki: Hukukun adresi sokak değil, mahkemedir
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Mattia Minguzzi cinayetinde sanık sayısı 4'e çıktı
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Ödül töreninde şoke eden anlar! İş insanı Lokman İn'den Özge Ulusoy'a olay suçlama
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Beşiktaş’a Avrupa’da soğuk duş: 4-2
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Suat Kılıç: Erbakan’ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesinden duygusal paylaşım
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'de aynı gölet yine can aldı: İki çocuk hayatını kaybetti