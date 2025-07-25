Türkiye'nin Tayfun füzesi İsrail basınında! "Türkiye ile olası bir çatışma..."

Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun Blok-4 balistik füzesi İsrail medyasında yer aldı. Beer Sheva'ya kadar ulaşabileceği belirtilen füzenin, sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda bölgeye yönelik güçlü bir jeopolitik mesaj olduğu vurgulandı.

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İsrail televizyonunda yankılanan “Beer Sheva'ya kadar ulaşabilir” sözleri, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı kararlı adımların bölgesel etkisini gözler önüne serdi.

Son olarak tanıtılan ve hipersonik kapasitesiyle dikkat çeken Tayfun Blok-4 balistik füzesi, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki stratejik dengeleri kökten değiştirebilecek bir caydırıcılık unsuru olarak öne çıkıyor.

"Artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde"

Tel Aviv Üniversitesi’nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanurocak, Tayfun Blok-4’ün yalnızca bir silah değil, Türkiye’nin “yeni bir caydırıcılık seviyesine adım attığına” dair açık bir mesaj olduğunu belirtti.

Yanurocak’a göre, 1800 kilometre menzile sahip bu füze Türkiye’nin güneyine konuşlandırıldığında Beer Sheva da dahil olmak üzere İsrail’in tamamını kapsayabilecek durumda. Yanurocak, “Artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde. 7 Ekim’den sonra hiçbir tehdidi göz ardı edemeyiz” dedi.

Kanal 14 sunucusu da “Bu arada Türkiye boş durmuyor, yeni bir balistik füze tanıtıyor ve şu anda bu pek iç açıcı bir manzara değil” ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile olası bir çatışma, İran'la olan savaşa benzemez"

Tayfun Blok-4’ün yalnızca askeri kapasitesiyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinde yeni bir sorgulama sürecini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Yanurocak, “NATO’da üyelikten çıkarma mekanizması yok. Ama Türkiye’nin uzaklaştırılması, Batı’yı Rusya ve Çin’in kucağına iter” cümlesini kurdu.

Programda ayrıca Türkiye’nin yalnızca Suriye’de değil, Libya ve Somali’deki askeri varlığına da dikkat çekildi.

Yanurocak, “Türkiye’nin dev bir donanması var, Akdeniz’de ciddi bir varlığı var. Somali karasularında kalma hakkı elde etmeleri, orada askeri üs kurma izni almaları, tıpkı Husiler gibi onların da deniz ablukası uygulayabileceklerini gösteriyor. Hem Kızıldeniz’de hem Akdeniz’de” şeklinde konuştu.

Yanurocak, “Türkiye ile olası bir çatışma, İran’la olan savaşa benzemez. Türkiye bölgesel bir aktör, dev donanması ve geniş operasyonel varlığı var” ifadelerini kullandı.