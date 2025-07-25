GENAR anketi açıklandı CHP mi AK Parti mi hangi parti ne kadar oy aldı

CHP ile AK Parti arasında kim birinci parti tartışması yaşanıyor. GENAR'ın haziran ayı anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.3 ile birinci olurken, CHP yüzde 32.6 ile ikinci sırada kaldı.

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Yerel seçimlerden sonra AK Parti ve CHP arasında birincilik tartışması yaşanıyor. Oy oranlarının birbirine yakın seyretmesi tartışmaları alevlendiriyor.

Her iki parti birinci olduklarını gösteren araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını paylaşıyorlar. Son anket sonuçları bu kez Genar'dan geldi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında İhsan Aktaş'ın başkanı olduğu GENAR'ın haziran ayında yaptığı anket sonuçlarını aktardı:

AK Parti yüzde 34.3

CHP yüzde 32.6

DEM Parti yüzde 10.1

MHP yüzde 8.9

Zafer Partisi yüzde 3.8

Yeniden Refah Partisi yüzde 3.3

İYİ Parti yüzde 2.9

Anahtar Parti yüzde 2.1

TİP yüzde 1.3

Diğer 0.7