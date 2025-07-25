Çeşme’de her gece yedi saat su kesintisi başlıyor

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de, şiddetli kuraklık nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulamasına geçiliyor. Bugün itibarıyla başlayacak kesintiler, her gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılacak.

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İzmir, son yılların en kurak yaz mevsimini geçiriyor. Kent genelinde içme suyu kaynakları hızla tükeniyor. Özellikle Çeşme’deki su rezervlerinde ciddi düşüş gözlenirken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su arzında sürdürülebilirliği sağlamak için gece saatlerinde düzenli kesinti kararı aldı.

İZSU’dan yapılan açıklamaya göre, Çeşme’de su kesintisi her gün gece 23.00’te başlayacak ve sabah 06.00’ya kadar sürecek.

Öte yandan kuraklık tehdidi yalnızca Çeşme ile sınırlı değil. İzmir’in önemli içme suyu kaynaklarından Gördes Barajı tamamen kurudu. Tahtalı Barajı ise kritik seviye sınırında.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Eğer Tahtalı Barajı’nı da kaybedersek, İzmir’in içme suyu temininde ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz” diyerek duruma dikkat çekti.

Su krizine karşı İZSU, vatandaşlara su kullanımında dikkatli olunması için altı maddelik bir tasarruf uyarısı listesi yayımladı:

-Duş süresi en fazla 5 dakika olmalı.

-Diş fırçalarken musluk kapatılmalı.

-Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu çalıştırılmalı.

-Bahçe sulamaları sabah erken saatlerde ya da akşam yapılmalı.

-Damlatan musluklar mutlaka tamir edilmeli.

-Gereksiz tüm su tüketiminden kaçınılmalı.

Yetkililer, vatandaşların duyarlılık göstermesinin su arzının sürdürülebilirliği açısından hayati olduğunu vurguluyor.