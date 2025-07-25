Fransa'dan 'Filistin' kararı! Macron tarih vererek duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron açıklamasında Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim. Eylülde BM Genel Kurulu'nda ilan edeceğim" ifadelerini kullandı. Macron, kararını Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a bir mektupla bildirdiğini açıkladı.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR ALTERNATİF YOK"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı.

Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti.

Derhal ateşkes sağlanması, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye geniş çaplı insani yardımların ulaştırılması çağrısını yineleyen Macron, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Macron, "Aynı zamanda Hamas’ın silahsızlandırılması garanti edilmeli, Gazze güvenli hale getirilip yeniden inşa edilmeli. Son olarak, Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı. (Hamas'ın) silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Orta Doğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli" dedi.

Sorunun çözümü konusunda “başka bir alternatifin olmadığını” kaydeden Macron, “bölgede barışın mümkün olduğunu gösterme sorumlulukları” bulunduğunu söyledi.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER: BİZİ TANINMA YOLUNA SOKACAK



Bu arada İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de insani felaket yaşandığını belirterek, bir ateşkesin Filistin devletinin tanındığı iki devletli çözüm yoluna girmeyi sağlayacağını vurguladı. Starmer, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan acı ve açlığın, tarif edilemez ve savunulamaz bir durumda olduğunu kaydetti.

Keir Starmer, "Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarın Alman ve Fransız liderlerle acil durum görüşmesi yapacağını belirten Starmer, "Kalıcı barış için tüm gerekli adımları bir araya getirmek için çalışırken, ölümleri acilen durdurmak ve insanların çaresizce ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını görüşeceğiz. İsrail'in bu gidişatı hemen değiştirmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın Gazze'ye girmesini gecikmeden sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" açıklamasını yaptı.

Starmer, böyle dönemlerde umutlu bir gelecek görmenin zor olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: