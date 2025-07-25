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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde, S.T. idaresindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüste yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyona çarptı! Yaralılar var - Resim: 0

Muavinin durumu ağır

Muavin olduğu öğrenilen A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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