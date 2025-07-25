15 soruda "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan ev alma süreci

BAKAN KURUM, MERAK EDİLEN SORULARI VE YANITLARI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda ilgi gören Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını sosyal medya hesabından “Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul’da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada” notuyla paylaştı. O sorular ve cevapları şöyle: