15 soruda "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan ev alma süreci
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küçük birikimlerle ev sahibi olmayı sağlayacak Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ilgili merak edilen soruların cevaplarını sosyal medya hesabından paylaştı.
TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent Evleri Projesi’nin tamamı, Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeliyle halka arz edilecek. Vatandaşlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde işlem gören gayrimenkul sertifikalarından bütçelerine göre satın alabilecek. Alt ya da üst sınır olmadan isteyen herkes, küçük tutarlarla bu sertifikalardan biriktirebilecek. Her bir sertifikanın değeri 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi.
HALKA ARZ 4-8 AĞUSTOS
48 ayda tamamlanması planlanan projede toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek. İlk etapta 1540 konut için 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak. 11 Ağustos'tan itibaren ise sertifikalar Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu modelde, proje sonunda isteyene konut (Asli Edim), isteyene satılan konutlardan elde edilen gelir sertifika karşılığı (Tali Edim) nakit ödenecek.
PEŞİNAT VE FAİZ YOK
Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman Borsa’da alım-satım yapabilecek.
BAKAN KURUM, MERAK EDİLEN SORULARI VE YANITLARI PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda ilgi gören Gayrimenkul Sertifikası modeliyle ilgili merak edilen soruları ve cevaplarını sosyal medya hesabından “Görüyorum ki; dün açıkladığımız küçük birikimlerle ev alma projemize ilgi büyük ve merak edilen birçok konu var. İlk olarak İstanbul’da başlattığımız Gayrimenkul Sertifikasıyla ilgili 15 soru 15 cevap burada” notuyla paylaştı. O sorular ve cevapları şöyle: