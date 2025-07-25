Eskişehir'de 10 şehit verdiğimiz yerin görüntüsü! Alev kapanı herşeyi yok etmiş

ESKİŞEHİR'de 10 kahramanı şehit eden alev kapanının olduğu yerin görüntüleri ortaya çıktı. Bir Instagram hesabından yayınlanan görüntülerde şehit Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinasının hala yandığı dikkat çekerken, hemen ilerisinde ise itfaiye araçlarının demir yığınlarına döndüğü görülüyor.

Abone ol

Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan ve aynı yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesinin son hali görüntülendi. İş makinası hala yanmaya devam ediyordu.

300 metre ötede bulundular

Küle dönen iş makinesinin sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.

5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi bu noktada terse dönen rüzgarla birlikte alev kapanının içinde kalmıştı.

Eyüp Dereli ve kepçesi

2 çocuk babası Eyüp Dereli, kepçe operatörüydü. Daha önce belediyede dozer operatörlüğü yapan Eyüp Dereli, 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yapmıştı.



2 çocuk babası olan Eyüp Dereli en son babasıyla konuştu. Acılı baba Salih Dereli şunları anlattı:

-Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."