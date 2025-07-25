10 şehit verdiğimiz yerin yeni görüntüsü! Alev kapanı bakın ne hale getirmiş
ESKİŞEHİR'de 10 kahramanı şehit eden alev kapanının olduğu yerin görüntüleri ortaya çıktı. Bir Instagram hesabından yayınlanan görüntülerde şehit Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinasının hala yandığı dikkat çekerken, hemen ilerisinde ise itfaiye araçlarının demir yığınlarına döndüğü görülüyor.
Eskişehir'de orman yangınında alevlerin arasında kalarak 10 kişinin şehit olduğu alan Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Alev kapanında kalan 5'i AKUT'tan 5'i orman işçisi işte bu noktada şehit düştü.
300 metre ötede bulundular
Bu yangında şehit olan Eyüp Dereli'nin kullandığı iş makinesi. İş makinesinin sadece 300 metre ilerisinde şehitlere ulaşıldığı öğrenildi.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında orman işçileri ile AKUT mensuplarının şehit olduğu bölge, arazinin zorlu şartlarını ortaya koyuyor.
Yer yer dumanların yükseldiği ve yeşil örtünün adeta küle döndüğü bölgede, yanmış dozer, pikap ve arazözler dikkati çekti.