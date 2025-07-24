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Orman şehidi Tolunay Kocaman yeni evlenmişti balayından döndü şehit oldu

Orman şehidi Tolunay Kocaman yeni evlenmişti balayından döndü şehit oldu

ESKİŞEHİR'de iki gündür devam eden orman yangınında 5'i AKUT mensubu, 5'i orman işçisi 10 kişinin hayatını kaybetti. Şehit Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Şehit Tolunay Kocaman balayından döndükten hemen sonra şehit düştü.

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsü şehit oldu. Yaralı halde kurtarılan 14 işçiden 7'sinin tedavisi sürüyor. Bir kişi ise yoğun bakımda. 

10 işçiyle birlikte şehit oldu

Orman yangınında şehit düşenlerden biri Tolunay Kocaman'dı. Tolunay Kocaman işe yeni girmişti. İş bulunca da hemen sevdiği ile nikah masasına oturmuştu. Kısa bir balayına giden Tolunay Kocaman, işe döndükten sonra şehit oldu. 

Orman şehidi Tolunay Kocaman yeni evlenmişti balayından döndü şehit oldu - Resim: 0

Tatil sonrası işe yeni başladığı öğrenilen Kocaman'dan geriye, eşiyle çekildiği düğün fotoğrafları kaldı. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ve 14 Temmuz'da dünya evine giren Tolunay Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

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