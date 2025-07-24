Komşu iki ülke arasında yeni savaş kapıda! F-16'lar hazır bekliyor

Gerilimin bir türlü düşmediği bugünlerde bir savaş haberi daha geldi. Ancak bu kez ne Rusya-Ukrayna ne İsrail-İran ne de Hindistan-Pakistan... Endişelendiren gelişme Tayland ve Kamboçya arasında yaşandı. İki komşu ülkenin askerleri arasında sınırda çatışma yaşandı. Çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybederken Tayland, Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

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Savaş sesleri bu kez Tayland ve Kamboçya arasında yükseldi. Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelerin orduları arasında çıkan silahlı çatışmalar endişe yarattı. Bu sabah saatlerinde ise Kamboçya tarafından açılan top atışında en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tahliyeler başladı

Tayland 86 köyden yaklaşık 40.000 sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.

Şimdiye dek 2 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda gerilimin artması bekleniyor. Tayland ise Güneydoğu Asya'daki iki komşusu arasındaki sınırda Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.