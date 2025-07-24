BIST 10.592
DOLAR 40,48
EURO 47,74
ALTIN 4.387,71
HABER /  GÜNCEL

Komşu iki ülke arasında yeni savaş kapıda! F-16'lar hazır bekliyor

Komşu iki ülke arasında yeni savaş kapıda! F-16'lar hazır bekliyor

Gerilimin bir türlü düşmediği bugünlerde bir savaş haberi daha geldi. Ancak bu kez ne Rusya-Ukrayna ne İsrail-İran ne de Hindistan-Pakistan... Endişelendiren gelişme Tayland ve Kamboçya arasında yaşandı. İki komşu ülkenin askerleri arasında sınırda çatışma yaşandı. Çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybederken Tayland, Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

Abone ol

Savaş sesleri bu kez Tayland ve Kamboçya arasında yükseldi. Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelerin orduları arasında çıkan silahlı çatışmalar endişe yarattı. Bu sabah saatlerinde ise Kamboçya tarafından açılan top atışında en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Tahliyeler başladı

Tayland 86 köyden yaklaşık 40.000 sivilin daha güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.

Şimdiye dek 2 sivilin hayatını kaybettiği çatışmalarda gerilimin artması bekleniyor. Tayland ise Güneydoğu Asya'daki iki komşusu arasındaki sınırda Kamboçya ordusuna karşı harekete geçmek üzere F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tıp ve mühendislik yapay zekayla birleşti! Medipol’den geleceğin tercih rehberi
Tıp ve mühendislik yapay zekayla birleşti! Medipol’den geleceğin tercih rehberi
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD duyurdu
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD duyurdu
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
Emine Erdoğan'dan Eskişehir'deki orman şehitleri için taziye mesajı
DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Evrim Rızvanoğlu ve Cem Avşar, CHP'ye katıldı
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Hatay'da yakalandı
Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
KKTC’de aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağı
KKTC’de aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma yasağı
Fenerbahçe, yıldızlar topluluğu Al Ittihad'ı farklı geçti
Fenerbahçe, yıldızlar topluluğu Al Ittihad'ı farklı geçti
Bakan Tunç duyurdu: Seyitgazi’deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Tunç duyurdu: Seyitgazi’deki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Beyoğlu'ndaki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Beyoğlu'ndaki patlama sonrası valilikten ilk açıklama
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: 2 katlı bina çöktü
Beyoğlu'nda şiddetli patlama: 2 katlı bina çöktü