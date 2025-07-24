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Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

Birkaç gündür haber alınamayan Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, Şişli'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Eşref Efendi Sokak’ta ikamet eden Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.

Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu - Resim: 0

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı.

Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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