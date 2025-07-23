Trump’ın açıklaması altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın rekor kırdı, çeyrek...
ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurması piyasalara yansıdı. Anlaşma sonrası altının ons fiyatı 3 bin 438 dolara, gram altın ise 4 bin 471 TL'ye çıkarak rekor tazeledi.Sonrasında küçük bir geri çekilme yaşandı. İşte altın piyasası ve son rakamlar...
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 4 bin 457 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 457 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 78 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 3 bin 423 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını belirtti. Bu kapsamda Japonya, yüzde 15 gümrük vergisi ödeyecek. Bu oranın Trump'ın daha önce duyurduğu yüzde 25'lik tarifeden düşük olması, piyasalarda oluşan pozitif havayı destekledi.
Altında tarihi rekor geldi
Güvenli liman özelliğiyle bilinen altın, anlaşma haberi sonrası sert bir yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı, gece saatlerinde 3 bin 438 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı şekilde gram altın da 4 bin 471 TL'ye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı.