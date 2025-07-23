Trump’ın açıklaması altın fiyatlarını uçurdu! Gram altın rekor kırdı, çeyrek...

Altında tarihi rekor geldi

Güvenli liman özelliğiyle bilinen altın, anlaşma haberi sonrası sert bir yükseliş yaşadı. Altının ons fiyatı, gece saatlerinde 3 bin 438 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı şekilde gram altın da 4 bin 471 TL'ye kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı.