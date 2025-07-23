Ağıralioğlu’ndan Altaylı’nın iddialarına yalanlama

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın cezaevinden gönderdiği notta, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na ait olduğu iddia edilen ifadeler yeni bir polemik yarattı. Altaylı, Ağıralioğlu’nun Sinan Oğan ve Meral Akşener’e yönelik eleştirilerde bulunduğunu ve "50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" dediğini aktardı. Ancak Ağıralioğlu, bu sözleri kesin bir dille yalanlayarak, “Nezaketsiz ifadeler kullanmadım, para ya da töhmet ima eden hiçbir söz geçmedi” dedi.

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Tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı'nın cezaevinden gönderdiği notta Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine yer vermesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Altaylı, cezaevinden yolladığı son notta, kendisini ziyarete gelen Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun “Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar” dediğini iddia etti.

Ağıralioğlu'nun iddia edilen sözleri arasında ayrıca, “Ben AKP’ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz” ifadesi de yer aldı.

Ağıralioğlu yalanladı

Ancak Yavuz Ağıralioğlu, Altaylı’nın paylaştığı ifadeleri kesin bir dille yalanladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Ağıralioğlu, ziyarette herhangi bir şahsı rencide edecek veya töhmet altında bırakacak cümlelerin kullanılmadığını vurguladı.

Ağıralioğlu, “Nezaketli, terbiyeli hatta siyaset konuşuyorum. Bununla ilgili bir düzeltme olacak” dedi. Ağıralioğlu ayrıca, Sinan Oğan ya da Meral Akşener hakkında ne para ne de olumsuz bir ima içeren söz sarf edilmediğini belirtti.

Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri şu şekilde:

Ziyarete gittik, hasbihal ettik. Fatih Bey sohbetten çıkarabildiklerini yazdı. Şunun bilinmesini isterim; Ben dostlarımla ilgili değil düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Nezaketli, terbiyeli hatta siyaset konuşuyorum. Bununla ilgili bir düzeltme olacak. İttifaklarda dahil, bir hasbihâldir, Sayın Genel Başkanla da yukarıda istişare ettik. İstişarelerimiz içinde hiç kimsenin şahsını haleldar edecek, şahsının rencide olacağı ya da töhmet altında olacağı hiçbir kem söz etmeyiz biz. Ne Sinan Oğan ile ilgili, ne Meral Hanım ile ilgili… Para, içinde 1 kuruşun dahi imasının yapıldığı sözümüz geçmemiştir.