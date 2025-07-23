Semih Yalçın’dan İYİ Parti’ye sert çıkış: Saç baş yolduruyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İYİ Parti yönetimini terörle mücadele sürecine dair açıklamaları nedeniyle sert ifadelerle eleştirdi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti yönetimini ve parti sözcülerini sert sözlerle eleştirdi. Yalçın, İYİ Partililerin terörle mücadele sürecine yönelik açıklamalarını "politik zırvalık" olarak nitelendirerek, bu söylemlerin kamu vicdanında hiçbir karşılık bulmadığını savundu. İYİ Parti'nin açıklamalarını akıl dışı olarak değerlendiren Yalçın, “Bazılarının siyasi öngörüleri, Homo Sapiens’in zekâ seviyesinden bile geride” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörsüz bir döneme girdiğini ve PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik gelişmelerin milletçe desteklendiğini vurgulayan Yalçın, İYİ Parti'nin bu sürece karşı çıkmasını eleştirdi. “FETÖ kurgulu İYİ Parti’liler, suyun akışına direniyor” diyen Yalçın, terörün bitmesini istemeyen çevrelerin kaostan siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını dile getirdi.

Öte yandan, Yalçın açıklamasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek merhum Alparslan Türkeş’in “Türk ne kadar Kürt’se, Kürt de o kadar Türk’tür” sözünü hatırlattı.

Son olarak Yalçın, İYİ Parti yönetimine bazı sorular yönelterek, “Görmezden geldiğiniz insanlarla neden TBMM çatısı altında yasama görevi yapıyorsunuz?”, “Gerek MHP’de gerekse diğer partilerde siyaset yapan Kürt kökenli vatansever vatandaşlarımızı da mı görmezden geliyorsunuz?” ve "

Devletin caydırıcı gücü, varlık refleksi ve beka kudreti karşısında pes ederek silahlı mücadeleden vazgeçip meşru yolları seçenlere, “Hayır, sakın demokratik yöntemleri seçmeyin. Aman, siz yolunuza terörle devam edin.” mi diyorsunuz?" sorularına kamuoyu önünde net cevap vermeye davet etti.



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