Ömer Çelik: Netanyahu bölge barışı için bir numaralı tehdittir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye’deki Dürzi provokasyonlarına ve Netanyahu yönetiminin bölge için oluşturduğu tehdide dikkat çekerek, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden tüm girişimlere karşı tavrının net olduğunu vurguladı. Eurofighter anlaşmasının olumlu bir adım olduğunu belirten Çelik, "Geç kalınmış ama iyi bir noktadayız" dedi. LGS tartışmaları ve İmam Hatip okullarına yönelik iddiaların ise bilinçli bir yalan kampanyası olduğunu savundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki Dürzi provokasyonlarına dikkat çeken Çelik "Bölge için en büyük tehdit Netanyahu hükümetidir. Suriye'yi bölmeye ilişkin her türlü girişim milli güvenliğimiz açısından tehdit olarak algılanacaktır" dedi. Eurofighter için ön anlaşmanın imzalanmasını değerlendiren Çelik, "Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yakında partimizin 24. yaş gününü kutlayacağız. Yeni bir kampanya da başlatacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Önemli günler söz konusu. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Dünyanın içinden geçtiği günlere bakınca Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ilkesi cumhurbaşkanımız tarafından ifadeleri çerçevesinde pusulamıza yön veriyor. Hatay'ın ana vatana katılmasının da yıl dönümündeyiz. Bunun arkasında Türkiye'nin önemli bir mücadelesi var.

Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Hatay'ın ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmetle anıyoruz.

"GAZZE'YE YARDIM KORİDORU AÇILMALI"

En önemli gündemimiz Gazze her zamanki gibi. İnsani yardımların oraya ulaşması konusunda soykırım unsurlarının yerine geldiğini gösteriyor. Savaş suçu ve soykırım bakımından Netanyahu'nun yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu kuşatmanın ortadan kalkması için sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi devam ediyor. Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı.

"SURİYE'NİN İSTİKRARINA SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Siyonizm yanlısı bir dürzi grup Suriye'nin istikrarına yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. İsrail'in güvenliğini tehdit altında bırakanın Netanyahu olduğunu görmeliler. biz Suriye toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı şeklinde tutum ortaya koyarız. Etnik ve mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor. Suriye'deki meşru yönetimi mezhepçilikle itham ediyorlar. Bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var. Lübnan'daki Dürzi kardeşlerimiz bütün bu kardeşlerimizle beraber Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bir Dürzi grubu öne sürerek tüm Dürzileri böyle göstermek yanlıştır.

Burada herhangi bir şekilde etnik ya da mezhepsel görüntüler vekalet savaşlarıdır. Mutfakta kimin olduğunu görmek gerekir.

"LGS'YE İLİŞKİN YALAN BİLGİ YAYILDI"

Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz, sınavlarla ilgili, özellikle LGS’ye ilişkin bir süreç yaşandı, bir tartışma ortaya çıktı. Burada öncelikle muhalefet odakları tarafından kamuoyuna yalan bir bilgi servis edildi. Bu yalan bilginin ardından, yalan siyaseti çerçevesinde bir kampanya yürütüldü ve bu ülkenin göz bebeği olan İmam Hatip okulları, haksız, şuursuz ve vahşi bir şekilde hedef alındı.

Ortaya atılan bu yalanlar bir bir çürütülmesine rağmen, ne bu yalan bilgiyi yayımlayanlar ne de bu yalan siyaseti sürdürenler geri adım attı. Ne bir özür, ne bir düzeltme gördük. Bu durum, söz konusu kampanyanın bilinçli, kasıtlı ve hedef odaklı bir yalan siyaseti üretimi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu, vatandaşlarımız üzerinde tereddüt oluşturmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir. Yapılan resmi açıklamalarla bu yalanlar tümüyle çürütülmesine rağmen, hâlâ bu pozisyonu sürdürmeleri, bize geçmişte yaşanmış benzer kampanyaları bir kez daha hatırlattı.

Bu nedenle, bu yalanları deşifre etmeye ve yalan siyasetiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle başarılı çocuklarımızın anne babalarının kimlikleri veya meslekleri nedeniyle hedef gösterilmesi, bu kampanyayı yürütenlerin nasıl ayrımcı, nasıl vahşi bir zihniyete sahip olduğunu göstermektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Çeşitli çevrelerden bir takım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındır. Bütün birimler tabii ki görev başındır.

Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız Terör örgütünün feshidir. Terörsüz Türkiye ile Terörsüz bölgenin ortaya çıkmasıdır. Süveyda'da kimseyi temsil etmeyenlerin terör örgütü gibi hareket ederek Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alarak hareket ettiği görülüyor.

Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla Terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor bunlara cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz.

Ağustos ayını boş geçirmeyeceğiz. Türkiye buluşmaları adı altında kapsamlı toplantılar gerçekleştiriyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON

Meclis başkanımız günler içinde bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Bunun kapsayıcı şekilde tüm unsurların kendisini gösterdiği şekilde yer almasıdır. Sayısı için Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Meclis Başkanı'mız değerli çalışma yaptırıyor. Önemli olan herkesin gelip fikirlerini söylemesidir. Birtakım marjinal fikirler söz konusu. Bunların hepsi siyasetin doğasına aykırı. Bunlar siyasetsizleşmeyi derinleştiren fikirlerdir.

Türkiye'nin meselesi ile ilgili bir konu konuşulurken herkes fikrini ortaya koyduğunda bunun hakkı verilmiş olur. Bir partinin bunun dışında kalıyorum demesi süreci zayıflatmaya dönük çalışmaları demektir. Şu parti oraya girmesin demek siyasetin zeminini zayıflatmaya yöneliktir. İtirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Bu tip büyük meselelerde herkesin bu meselenin parçası olarak sorumluluk alması, itirazını ifade etmesi son derece kıymetli olur. Ortada tartışma yokken tartışmayı siyaset temelinden yapmayıp ihanet şeklinde yaftalama yapmak siyaseti zayıflatmak demektir.

SHENGEN VİZESİ-EUROFİGHTER ANLAŞMASI

Uzun zamandır NATO müttefikleri özelinde ambargo ve yaptırımın olmaması gerektiğini söylüyoruz. Tabanca alımımız reddedilmişti. O günden bu güne savunma sanayimiz büyük işlere imza atmıştı. IDEF'te Türkiye'nin geldiği noktayı görmek istiyorlar. biz müttefikler arasında yaptırım ve engellemelerin yanlış olduğunu söylüyoruz. Eurofighter gelişmesi bir takım engelleri aşma konusunda önemli. Türkiye bunları milli güvenliği için gerçekleştirmekte. Bu gelinen aşama geç kalınmış ama bugün için iyi bir noktadadır. Ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet edecektir. büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi olmuştur.

Suriye'nin güvenlik noktasındaki taleplerinde Türkiye olarak Suriye'ye yardımcı olacağımızı ifade ettik daha önce. biz buna yardım bile demiyoruz, kardeşin kardeşe yardımı değil desteği olur. Kahraman TSK'mızın bu konuda deneyimi vardır. Mesele belli silahların verilmesi değil savunma kapasitesinin bütün unsurlarından bahsediyoruz.

SURİYE'NİN ASKERİ DESTEK TALEBİ

Suriye'nin güvenlik noktasındaki taleplerinde Türkiye olarak Suriye'ye yardımcı olacağımızı ifade ettik daha önce. Biz buna yardım bile demiyoruz, kardeşin kardeşe yardımı değil desteği olur. Kahraman TSK'mızın bu konuda deneyimi vardır. Mesele belli silahların verilmesi değil savunma kapasitesinin bütün unsurlarından bahsediyoruz. Suriye'yi kendi halkının yönetmesi için destek vermeyi sürdüreceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E EUROFIGHTER CEVABI

Türkiye’nin millî meselelerine destek veren herkese prensip olarak teşekkür ederiz. Ama Sayın Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretlerinde, Türkiye’nin millî meselelerine destek veren sözlerini değil; Türkiye’yi dışarıya şikâyet eden sözlerini hatırlıyoruz.Sayın Özel’in Cumhurbaşkanımıza teşekkürünü duymak isteriz.