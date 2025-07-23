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Kral Kaybederse'de 'Çetin Tekindor' sürprizi

Kral Kaybederse'de 'Çetin Tekindor' sürprizi

OGM Pictures imzalı "Kral Kaybederse" dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, projeye usta oyuncu Çetin Tekindor’un katılacağı kulislere yansıdı. Son olarak “Yalı Çapkını” ile ekranda yer alan Tekindor’un dizide güçlü bir medya patronuna hayat vereceği konuşuluyor. Yeni sezonda senaryoyu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturuyor.

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Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinin yeni sezon kadrosuna usta oyuncu Çetin Tekindor’un katılacağı öğrenildi. Son olarak “Yalı Çapkını”nda rol alan Tekindor’un, dizide etkili bir medya patronunu canlandırması bekleniyor.

Taylan Biraderler’in yönettiği Halit Ergenç‘in oyunculuk şovu yaptığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu yeni sezonda başarılı kalem Seda Altaylı Turgutlu’nun yazmaya başladığı diziye büyük usta Çetin Tekindor katıldı. Projeyle imza aşamasında olan Tekindor’un bir medya patronunu canlandıracağı konuşuluyor. 16 Temmuz’da 80. yaşını kutlayan Tekindor’un kilo verip forma girdiği de öğrenildi.

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