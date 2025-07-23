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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor

Son günlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'de mutlu olduğunu, amacının İnter'de kalarak kupalar kazanmak olduğunu söyledi.

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Yaz transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve takımı Inter'de yaşadığı bazı polemiklerle gündeme gelen milli futbolcu Çalhanoğlu, mavi-siyahlı ekibin tesislerindeki sezon açılışına katıldı.

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Appiano Gentile'deki tesislerine girişte İtalyan gazetecilerin mavi-siyahlılarda kalıp kalmayacağına ilişkin sorusuna, “Evet, evet. Ben Inter’in oyuncusuyum ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu formayı giymeye devam etmek istiyorum." dedi.

Çalhanoğlu, birkaç hafta önce takım arkadaşı Arjantinli golcü Lautaro Martinez ile medya üzerinden yaşadığı tartışmanın sorulmasına da "Onunla çoktan konuştuk. Aramızda herhangi bir problem yok. Biz profesyoneliz, her şey açık. O şimdi tatilde. Döndüğünde kucaklaşacağız. Kafamız doluydu, şimdi rahatız." yanıtını verdi.

Inter ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği sorusu da yöneltilen milli futbolcu, "Ne olacağını göreceğiz. Amacım Inter oyuncusu olmaya devam etmek ve burada kupalar kazanmak." diye konuştu.

İtalyan basınında, Hakan Çalhanoğlu'nun bu sözleri, kendisinin takımda kalmasını isteyen mavi-siyahlıları sakinleştiren bir açıklama olarak yorumlandı.

Basında ayrıca Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun da Hakan'dan sonra tesislere geldiği ve milli futbolcu ile geleceği hakkında bir görüşme yapmasının beklendiği de ifade edildi.

Bu arada, Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic'in de Türk takımlarıyla herhangi bir transfer görüşmesi yapmadıklarına dair açıklaması da basında geniş yer buldu.

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