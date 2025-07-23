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Korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kamyonun yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edildi.

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Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpıştı.

Korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Korkunç kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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