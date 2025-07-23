Beykoz'da eski eniştesini döverek öldürdü: "Araba çarptı dersiniz"

Beykoz’da mesaj kavgası cinayetle bitti. Eşine mesaj attığını iddia ettiği eski eniştesini konuşma bahanesiyle dükkâna çağıran Mehmet Can, Ramazan Çelebioğlu’nu öldüresiye dövdü. Olay sonrası yakınına soğukkanlılıkla “Üstünü araba kazası deyin” dedi.

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Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in özel haberine göre İstanbul’un Beykoz ilçesi korkunç bir cinayete sahne oldu. İddiaya göre 56 yaşındaki Mehmet Can, eski eniştesi Ramazan Çelebioğlu’nun eşine attığı "İyi geceler, Mehmet görmesin" mesajını öğrendi. Öfkesine yenik düşen Can, konuşmak bahanesiyle 59 yaşındaki Çelebioğlu’nu, daha önce birlikte çalıştıkları mermer dükkânına çağırdı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, SU KUYUSUNUN YANINA ATTI

Buluşma sonrası dükkânda tartışma çıktı. Mehmet Can, Ramazan Çelebioğlu’nu mermer dükkanında feci şekilde dövdü. Ardından ağır yaralı halde su kuyusunun yakınına sürükleyip bıraktı. Cinayet sonrası Çelebioğlu’nun oğullarını arayarak, “Babanızı buradan alın” dedi.

OĞULLARI BİLİNCİ KAPALI BULDU

Olay yerine gelen oğulları, Ramazan Çelebioğlu’nu baygın halde yerde yatarken buldu. Hemen hastaneye kaldırılan adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TELEFONDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Can, Çelebioğlu’nun telefonuna gelen çağrıyı da açtı. Arayan kişi Ramazan Çelebioğlu’nun eşi Ayten Çelebioğlu’ydu. Mehmet Can, soğukkanlı bir şekilde telefonda, “Ramazan’ı biraz hırpaladım, eşime mesaj attı. Bunu büyütmeyelim, araba çarptı dersiniz” dedi.

DÜKKANA GELDİ ŞOKE OLDU

Cinayetin işlendiği mermer dükkanını 1 yıl önce devralan Muhammet Gök ise sabah işe geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: “Sabah 09.00’da geldim, kapı kilitliydi. İçeri girdim, yazıhane darmadağınıktı. Dolaplar açılmıştı. Yan tarafa geçince olay yeri bariyerle çevrilmişti.”

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Mehmet Can’ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.